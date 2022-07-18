На юге Москвы появится новая точка притяжения. Специалисты начали приводить в порядок набережную вдоль Коломенской улицы. Они обустроят территорию возле станции БКЛ "Нагатинский затон". Также здесь сделают прогулочный экомаршрут, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На обновленной набережной установят скамейки с шезлонгами. Для детей оборудуют современную площадку с горками и качелями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.