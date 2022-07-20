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10:18

В Щукинском парке и Всехсвятской роще появились киоски и бельчатники

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Киоски и бельчатники установили в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На территории Щукинского парка и Всехсвятской рощи уже установили пять павильонов, где в скором времени отдыхающие смогут приобрести напитки и закуски. Их дизайн был создан на основе старых фотографий утраченных беседок середины прошлого века", – рассказал замглавы департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Павильоны высотой три метра имеют прямоугольную форму. Их кровля перекликается с крышами воссозданных беседок, равно как и цветовое оформление, где центральная часть остается белой, а основание и верх представлены в коричнево-сером цвете.

В Щукинском парке киоски располагаются на входах со стороны Щукинской улицы (рядом с Курчатовской школой), площади Академика Курчатова и пересечении улиц Академика Курчатова и Щукинской. При посещении Всехсвятской рощи павильоны можно найти на пересечении Пехотной и Авиационной улиц, а также на входе со стороны Щукинской улицы.

Еще одной особенностью Всехсвятской рощи станут вышки для наблюдения за птицами и белками. Три шестиугольных четырехметровых павильона также будут выполнены в дизайне, согласующимся с киосками и воссозданными беседками. Внутри объектов разместят скамейки. Для Щукинского парка были подготовлены 20 бельчатников – домиков для белок.

В рамках программы по реабилитации зеленых территорий планируется дополнительно развесить и установить 10 кормушек для белок и птиц. Как и другие объекты, эти сооружения будут поддерживать общий стиль парковых построек.

Ранее жителям Москвы сообщили о серии бесплатных лекций по истории и культуре, экскурсий и концертов электронной музыки с 21 по 24 июля. Мероприятия состоятся в разных парках столицы.

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