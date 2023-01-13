16:39Общество
В Госдуме рассмотрят проект о запрете удаления когтей животным
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме рассмотрят проект о запрете удаления когтей животным. По словам первого зампреда комитета по экологии Владимира Бурматова, подобные операции калечат питомцев.
"Кошке срезали коготь, в народе эта операция называется "мягкие лапки". Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен", – передает РИА Новости его слова.
Бурматов рассказал, что данную инициативу пытаются реализовать уже не первый раз, однако получить поддержку правительства пока не удалось. Проект нуждался в доработке.
Парламентарий уверен, что в ближайшее время документ будет отправлен в рассылку для сбора отзывов, а затем его рассмотрят в Госдуме.
"Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они подпадают под статью "Жестокое обращение с животными", – подчеркнул он, добавив, что это подтвердили юристы.
Ранее полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южного Бутова, которая, будучи пьяной, выбросила собаку из окна пятого этажа. Инцидент произошел на улице Горчакова.
О случившемся в полицию сообщил сосед женщины. Собаку удалось спасти.
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