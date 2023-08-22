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Ребенка госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Фото: 123RF/taviphoto
Ребенка госпитализировали в Московской области после укуса змеи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
"При поступлении была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что он будет продолжать находиться под наблюдением специалистов.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге четырехлетнюю девочку положили в реанимацию после укуса змеи. Ее госпитализировали в Детский городской центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса в Кировском районе.
Состояние ребенка оценивается как тяжелое. В комитете по здравоохранению уточнили, что с начала этого года в Петербурге от укуса змей травмы получили 26 россиян, в том числе шесть детей.
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