Виноградные улитки проснулись на природных территориях Москвы с приходом тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В парках и лесах Москвы проснулись крупные полосатые виноградные улитки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Азамата Кунафина.

"С наступлением весны, когда почва прогревается до плюс 8–10 градусов, улитки выходят из спячки. Биологи столичного департамента природопользования зафиксировали первых особей на территории Тропаревского лесопарка на юго-западе Москвы", – сказал он.

По словам Кунафина, моллюск выбирается наружу после зимы и начинает активно питаться. За зиму они теряют до 25% веса. Моллюсков можно увидеть на деревьях, кустах, а в дождь – на асфальте. Полосатых виноградных улиток не так много на особо охраняемых зеленых территориях. Поэтому они не наносят ощутимый вред растениям.

"Желающих полакомиться виноградными улитками много, например ежи, землеройки, мыши, птицы", – отметил эксперт.

На протяжении всего теплого времени года улитки активны, а с приходом холодов они прячутся в грунт и заделывают отверстие своей раковины, заключил Кунафин.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщал, что на территории Тропаревского лесопарка специалисты департамента природопользования Москвы заметили первых улиток, которые вышли из спячки накануне майских праздников. Кунафин подчеркнул, что моллюски играют значимую роль в экосистеме московский зеленных территорий. Улитки служат пищей мелким млекопитающим, например краснокнижным ежикам.