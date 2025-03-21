Клопы-солдатики проснулись в подмосковных лесах

Фото: 123RF/lutsenko

Клопы-солдатики проснулись в лесах Московской области. Активизация этих насекомых является одной из примет фенологической весны, сообщается в телеграм-канале комитета лесного хозяйства региона.

Граждан призвали не пугаться клопов-солдатиков, их укусы не опасны. Этих насекомых, похожих на жуков-пожарников, можно заметить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября, уточнили в комитете.

"Отличительная черта этих клопов – ярко-красная окраска и интересный черный орнамент, напоминающий униформу. Глаза красного цвета, впереди имеет хоботок, с помощью которого он питается и даже охотится", – отмечается в сообщении.

Клопов-солдатиков отличает специфический неприятный запах, из-за чего многие птицы, пауки, летучие мыши и богомолы не употребляют их в пищу. При этом сам жук практически всеяден – питается пыльцой растений, семенами, ягодами, а в качестве белковой пищи предпочитает червей и членистоногих, а также улиток и личинок многих вредителей.

"Эти насекомые одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Слопать своего собрата для них вполне естественное дело", – уточнили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Ранее стало известно, что перелетные птицы начали возвращаться в Москву. В черте города специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали 180 видов пернатых, в том числе 74 краснокнижных. Например, в ТиНАО орнитологи заметили полевых жаворонков, чибисов, обыкновенных овсянок, коноплянок и канюков.

