Более 50% средств направят на развитие транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На развитие транспортной инфраструктуры Москвы на 2025–2027 годы планируется направить 1,7 триллиона рублей в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Строительство транспортной инфраструктуры – это фундамент экономического роста города. Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты", – отметил он.

По словам заммэра, транспортная инфраструктура стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и рост налоговых поступлений. Ее объем в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году планируется направить более 600 миллиардов рублей.

Темпы развития рельсового каркаса в столице являются одними из самых высоких в мире. С 2011 года в городе уже построили и реконструировали 123 станции, 255,5 километра линий и 14 электродепо. В настоящее время в Москве проводят массовое строительство метро. В сентябре пассажиры смогут попасть еще на четыре станции Троицкой линии, в число которых вошли "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Также в данный момент специалисты возводят две новые ветки – Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Всего на этапе строительства находится 17 новых станций метро и 14 – в проектировании.

Кроме того, в городе развивается и улично-дорожная сеть. С 2011 года специалисты построили свыше 1,5 тысячи километров дорог, около 400 из которых являются эстакадами. В 2025–2027 годах планируется возвести еще около 270 километров.

Ранее на строящейся станции Рублево-Архангельской линии столичного метро "Липовая Роща" началось устройство основных монолитных конструкций. Станционный комплекс строится на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД. Земляные работы уже завершены. Рабочие произвели выемку почти 150 тысяч кубометров грунта.

