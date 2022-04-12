В Нижнем Новгороде полицейский избил мужчину, который позже скончался в больнице

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи в Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту смерти в больнице 42-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, ночью на одной из улиц города таксист высадил нетрезвого пассажира, который отказался оплатить проезд. Выйдя из машины у пассажира произошел конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной.
"В ходе конфликта подозреваемый нанес пассажиру такси несколько ударов ногой по телу. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался", – говорится в сообщении.
По подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний мужчина. Как установили следователи, обвиняемый является сотрудником полиции, однако в момент совершения преступления он не находился при исполнении служебных обязанностей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
По факту произошедшего служебную проверку в отношении задержанного оперуполномоченного начала полиция. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Указывается, что по результатам проверки он будет уволен из органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток напал на отдел полиции в Татарстане. Он попытался поджечь здание ОМВД России по Кукморскому району, а позже угрожал правоохранителям ножом. Против него применили оружие.
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