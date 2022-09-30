В Совфеде оценили идею ввести режим допуска граждан на школьные территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение депутатов нижней палаты парламента Ивана Сухарева и Сергея Каргинова ввести режим допуска граждан на школьные территории.

Гумерова выразила мнение, что данное предложение может быть одним из основных в системе мер.

Сенатор также отметила, что трагедии в Казани, Ижевске и Ульяновске произошли по вине людей, которые страдают психическими заболеваниями.

"Непосредственно физической охраны, это должны быть хорошо обученные и оснащенные люди, не бабушки-пенсионерки, которые не владеют никакими навыками, а именно прошедшие специальную подготовку люди", – подчеркнула Гумерова.

Ранее Сухарев и Каргинов предложили рассмотреть предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории школ, а именно – о запрете нахождения посторонних граждан на территориях учебных заведений в период проведения занятий.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о несовершенстве действующего законодательства в области работы частных охранных предприятий.

Закон был принят в 1992 году и не препятствует тому, чтобы охранниками в школах работали не подходящие ни по возрасту, ни по профессиональной подготовке люди.

По его словам, в регионах многие ЧОПы работают без лицензии и без специальной профессиональной подготовки. Такой ЧОП не лучшее решение для школьной охраны.



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