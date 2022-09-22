В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку.

"Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции", – сказал он в интервью РИА Новости.

Изучение начальной военной подготовки в школах было отменено в начале 1990 годов. В конце июня текущего года возродить этот курс предложили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки входит в программу школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", однако в ведомстве, по его словам, готовы обсуждать возможность расширения данного курса.

