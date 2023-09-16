Врач перечислила топ самых полезных напитков осени

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Морковный и свекольный соки, безалкогольные фруктово-ягодные пунши, чайные цитрусовые напитки и различные морсы являются самыми полезными осенью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Безалкогольные пунши готовим на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу, разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят", – объяснила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог Полезны пряные чайно-цитрусовые напитки с лимоном, апельсином, корицей. Они активируют обмен веществ, тонизируют организм, согревают. Также являются профилактикой инфекционных и простудных заболеваний, восстанавливают иммунитет, улучшают кровообращение, выводят холестерин, активизируют вялое пищеварение, улучшают настроение.

Также для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свеклы. Не менее полезны будут морсы из брусники или клюквы. "Они содержат много антиоксидантов, витамина С, будут способствовать выводу токсинов", – заключила Мухина.

Ранее россиянам напомнили о пользе, которую несет для кишечника употребление кисломолочных напитков. В них содержатся бифидо- и лактобактерии, являющиеся симбиотной микрофлорой для организма. Благодаря этому человек не только поддерживает работу кишечника, но и получает противовоспалительное действие, а также защиту иммунитета.

