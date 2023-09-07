Врач рассказала о полезных свойствах чая с мятой

Фото: depositphotos/Anna_Shepulova

Чай с мятой считается лучшим напитком для борьбы со стрессом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, организм реагирует на стресс повышением давления, увеличением частоты сердечных сокращений, сгущением крови и спазмом сосудов.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Самый лучший антистресс-напиток в нашей полосе – это мятный чай. Он содержит большое количество ментола, который обладает мощными лечебными и седативными свойствами.

Сама мята расширяет сосуды, снимает спазм и улучшает текучесть крови. Также в ней содержатся витамины A, C и группы B. Последние очень важны для работы нейронов, уточнила Мухина. Кроме того, чай с мятой будет улучшать отток желчи.

"Ее застой всегда ведет к изменению состояния нервной системы и появлению раздражительности, агрессии. За счет того, что мята регулирует отток желчи, она прекрасно снимает стресс, раздражительность", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты стоит включить в меню при психоэмоциональных перегрузках. В частности, благотворно повлиять на находящийся в состоянии стресса организм может пища, в составе которой присутствует магний, фолиевая кислота, цинк, омега-3 и 6. Это, например, жирная рыба, перепелиные яйца, шпинат, апельсины, клубника, семечки и орехи.

