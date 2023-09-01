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01 сентября, 11:28

Общество

Диетолог назвала самый полезный кисель для кишечника

Фото: 123RF/chamillewhite

Овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Самый полезный кисель – ферментированный, в частности овсяный. Крахмалистый сахар в нем отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии", – пояснила специалист.

Полезные бактерии благотворно влияют на кишечник. Также они помогают укрепить иммунную и нервную системы, состояние которых во многом зависит от правильной работы ЖКТ.

Овсяный кисель – это слизистый продукт. Он обладает обволакивающим действием. Напиток способен помочь, если есть повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта. Он будет как бы добавлением к слизи ЖКТ.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее был назван лучший напиток, который поможет укрепить иммунную систему. Для таких целей рекомендуется употреблять воду с имбирем, лимоном и медом. Все эти компоненты будут оказывать благотворное воздействие на организм. Например, лимон является источником витамина C, благодаря чему укрепляет иммунитет. Схожим действием обладает и имбирь за счет вещества гингерол, а также он способен подавлять рост вирусов.

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