Верховный шаман России предрек стране урожайный год

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Россию в 2025 году ждет урожайный год, считает верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол.

По его словам, грядущий год пройдет спокойно – "без больших аварий, без катаклизмов".

"Даже когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберем", – цитирует шамана ТАСС.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году. Так, он отметил серьезность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского края.

Кроме того, по его словам, каждый год лесные пожары охватывают территории Хабаровского края, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной и Амурской областей. В последние годы, по словам министра, увеличилось число пожаров на юге Уральского федерального округа.

