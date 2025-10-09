Океанолог Сапожников: ряд городов РФ будут под угрозой затопления к 2100 году

Фото: depositphotos/kharhan

Несколько российских городов окажутся под угрозой затопления из-за потепления климата и подъема мирового океана, к которому оно приведет до конца текущего века. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Он уточнил, что к 2100 году воды мирового океана поднимутся на 0,3–0,65 метра, при наихудшем сценарии – на 1,3 метра. При этом к 2300 году подъем воды может достигнуть 5,6 метра.

При таком развитии событий в причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, прибрежная часть Керчи, южная часть Ростова-на-Дону, станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе страны подтопление может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк.

"В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени – Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка", – приводит РИА Новости слова Сапожникова.

Специалист подчеркнул, что речь идет исключительно о результатах моделирования процессов на основе наблюдаемых трендов – такие перспективы необходимо воспринимать скорее как расчетные модели. Он добавил, что повышение уровня воды связано с таянием огромных массивов льда и прогревом глубинных слоев океанов.

Ранее сообщалось, что пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за изменения береговой линии. Частичный сдвиг береговой линии может быть обусловлен естественной эрозией почвы. Однако главную угрозу представляет резкое изменение климата, вследствие чего поднимается уровень моря, а также количество и мощность приливов и штормов.

Изменения климата имеют для России практическое значение, так как создают различные риски, заявлял Владимир Путин. Президент указал, что в разных регионах РФ из-за подобных изменений случаются паводки, что, в свою очередь, вызывает размыв могильников и другие опасные ситуации.