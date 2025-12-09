Помещение для бизнеса выставлено на торги на улице Удальцова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помещение для бизнеса на улице Удальцова выставили на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Нежилое помещение вблизи станции метро "Проспект Вернадского" занимает цокольный и первый этажи здания и имеет отдельный вход. По словам Пуртова, это один из примеров привлекательных городских предложений.

"Развитая инфраструктура района, удобное расположение, внушительная площадь и свободное функциональное назначение делают его подходящим для различных сфер бизнеса. Принять участие в аукционе могут юридические и физические лица, а подача заявок завершится 22 января", – отметил глава департамента.

Он также добавил, что весь перечень лотов доступен на инвестиционном портале Москвы.

Площадь помещения составляет 683,6 квадратного метра. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества. Открытый аукцион пройдет 3 февраля на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги два крупных коммерческих помещения в районах Измайлово и Соколиная Гора. Площадь каждого из них составляет более 200 квадратных метров. Назначение первого помещения является свободным, а во втором победитель торгов должен будет открыть учреждение социальной инфраструктуры для детей. Прием заявок на участие в аукционах продлится до 11 декабря.