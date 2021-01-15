Стартовала вакцинация от коронавируса российских миротворцев в Карабахе

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Фото: официальный сайт министерства обороны РФ
Военные медики начали вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом информирует сайт министерства обороны России.
"В специальных термоконтейнерах около двух тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в медицинский отряд специального назначения для дальнейшего использования", – сообщили в ведомстве.
Вакцинирование миротворцев пройдет в два этапа. Первый компонент личный состав получит до конца января, второй – до 21 февраля.
Первыми вакцинацию прошли члены командования миротворческих сил и военные медики.
"Вакцина доставляется в замороженном виде, при подготовке к введению мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр", – рассказали в Минобороны.
В частности, личный состав проверяют на предмет противопоказаний. Кроме того, после введения препарата каждый миротворец остается под наблюдением медиков в течение 30 минут. Это нужно для проверки отсутствия аллергических реакций, пояснил начальник медпункта миротворцев Алексей Кручинин.
Основу контингента миротворцев составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил находится в Степанакерте.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.
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