Минобороны опровергло данные об окружении российских миротворцев в Карабахе

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы не были окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Карабаха, сообщает РИА Новости.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности", – заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что миротворцы выполняют свои задачи в штатном режиме. Они работают как на наблюдательных постах, так и в режиме мониторинга за соблюдением договоренностей о прекращении огня, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Гадрутском районе пропали около 100 армянских военных. Связь с ними пропала вечером 15 декабря при неизвестных обстоятельствах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.