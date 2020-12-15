Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Минобороны РФ

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", – заявил Конашенков.

Он отметил, что российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации. Также они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

С 14 декабря между Арменией и Азербайджаном начался процесс обмена пленными и заложниками. Сообщалось, что он проходит по принципу "всех на всех" при участии российских миротворцев.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.