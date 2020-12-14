Обмен пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном

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С понедельника, 14 декабря, начался процесс обмена пленными и заложниками между Баку и Ереваном. Процесс проходит при участии российских миротворцев по принципу всех на всех, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".

Накануне он заявил о прекращении боевых действий в Карабахе после прибытия российских миротворцев. Однако, по его словам, часть территории атакованных селений осталась под контролем Азербайджана.