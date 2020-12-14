В Армении с 19 декабря объявлен трехдневный траур по погибшим в Карабахе

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В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает RT.

"С 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур", также будут организованы другие мероприятия", – сказал Пашинян.

Накануне он заявил о прекращении боевых действий в Карабахе после прибытия российских миротворцев. Однако, по его словам, часть территории атакованных селений осталась под контролем Азербайджана.

Минобороны РФ также подтвердило восстановление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что на территории вновь начались боевые действия. В министерстве обороны непризнанного Карабаха сообщили о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороной.

Тогда в штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.