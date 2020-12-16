Около 100 армянских военных пропали в Гадрутском районе Карабаха

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Около 100 армянских военнослужащих пропали в Гадрутском районе Карабаха, сообщает "Интерфакс".

Их поисками занимаются Минобороны Нагорного Карабаха совместно с российскими миротворцами. Уточняется, что связь с личным составом нескольких боевых позиций в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд пропала при неизвестных обстоятельствах накануне вечером.

Поиски велись всю ночь, с утра их возобновили. Точное число пропавших военных не уточняется. Рассматривается версия пленения бойцов Азербайджаном.

Несколько дней назад появилась информация о возобновлении боев между армянскими и азербайджанскими подразделениями за села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, где произошло первое нарушение режима прекращения огня. Боевые действия удалось прекратить после прибытия российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

С 19 декабря в Армении объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".