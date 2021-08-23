Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах

Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании
Владимир Жириновский принял решение участвовать в дистанционном электронном голосовании. Сегодня лидер ЛДПР зарегистрировался на портале mos.ru и подал заявление. Об этом сообщается в эфире телеканала Москва 24.
"Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетени, чтобы их отпускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее – электронное голосование. Можно проголосовать из дома, с участка, где есть соединение. Если мы не будем голосовать на участке, не будет скопления людей. Мы обезопасим себя", – заявил Жириновский.
По его словам, проголосовать онлайн – это лучший выбор, который повышает "прозрачность процедуры и позволяет обойтись без посредников".
Ранее Владимир Жириновский дал рекомендации молодым политикам. Он встретился с кандидатами в депутаты Госдумы от ЛДПР. В совещании приняли участие около 70 человек, остальные были подключены по видеосвязи.
Лидер партии ЛДПР рассказал о работе с избирателями и нюансах предвыборной кампании. Особое внимание политик уделил демографии и проблемам молодежи.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.
Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.
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