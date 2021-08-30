Почти 60% москвичей положительно оценивают опыт участия в онлайн-голосованиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство жителей Москвы (94 процента) проинформированы о возможности дистанционного голосования на предстоящих выборах в сентябре. Лишь 5 процентов опрошенных не слышали о такой возможности, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
При этом среди 75 процентов решивших голосовать 63 процента хорошо знают о возможности сделать это дистанционно, а 31 процент опрошенных слышали об этом, но не знают подробностей.
В исследовании отмечается, что доля допускающих возможность голосовать онлайн за год выросла на 7 процентов (с 42 процентов в мае 2020 года до 49 процентов в августе 2021 года), а доля исключающих такую возможность снизилась с 54 процентов до 50 процентов.
Опыт дистанционного голосования имеют 17 процентов москвичей, а большинство опрошенных (83 процента) еще не голосовали с помощью системы ДЭГ. Среди имеющих опыт в дистанционном голосовании 57 процентов оценивают его положительно, 33 процента – нейтрально и 9 процентов – отрицательно.
Почти половина москвичей (49 процентов) считают, что дистанционное голосование обеспечивает удобство и простоту голосования, а 28 процентов полагают, что система ДЭГ сложна для понимания и не влияет на удобство.
Имеющие опыт дистанционного голосования москвичи выделяют плюсами его удобство (20-30 процентов), свободу выбора места и времени голосования (17-27 процентов), экономию времени и быстроту процедуры (14-26 процентов), легкость и доступность (13-18 процентов), безопасность от заражения коронавирусом (10-17 процентов). Однако 25 процентов москвичей считают, что у системы ДЭГ нет преимуществ перед традиционным очным голосованием.
Исследование проводилось в мае 2020 года и августе 2021 года с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории Москвы. Было опрошено по 1 200 москвичей в возрасте от 18 лет.
Ранее ВЦИОМ провел исследование, в результате которого выяснилось, что большинство россиян (82 процента) заявили, что удовлетворены своей работой.
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