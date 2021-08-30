Участники онлайн-голосования смогут положить баллы "Миллиона призов" на карту "Тройка"

Москвичи смогут потратить выигранные в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" баллы на пополнение карты "Тройка". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, один балл равен одному рублю.

Выигрыш можно потратить на оплату проезда на городском транспорте по тарифу "Кошелек". Стать участниками розыгрыша смогут проголосовавшие онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 до 20 сентября 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.