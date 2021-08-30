Видеонаблюдатели на выборах получат почти 55 тыс аккаунтов для доступа к системе

Видеонаблюдатели на сентябрьских выборах получат почти 55 тысяч аккаунтов для доступа к системе. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Речь идет о центрах общественного наблюдения, Москва тут не включена. У города своя система, уточнили на заседании.

По словам Памфиловой, в трансляциях будет предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи.

Всего средствами видеонаблюдения оснастят более 50 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.