Учитель раскрыл секрет успешной подготовки уроков с ребенком

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Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Учитель Александр Снегуров рассказал о секретах успешной подготовки уроков с ребенком. По его словам, задача родителей объяснить только сложные задания, которые непонятны. Об этом сообщает News.ru.
Специалист подчеркнул, что школьнику нужно стараться выполнять задания самостоятельно.
"Где-то в начальной школе надо посидеть и посмотреть, как ребенок выводит буквы, а в дальнейшем ребенку нужно дать какой-то источник, где ребенок должен посмотреть сам", – рассказал Снегуров.
Он добавил, что при проверке готового задания родителям нужно уточнить у ребенка, что он понял при выполнении.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч московских школьников смогут пройти обучение в предпрофессиональных классах благодаря расширению числа учреждений, где поддерживается эта программа.
В предстоящем учебном году откроются более 400 таких классов, большую часть которых (261) составят кадетские. Также будет запущено 152 инженерных класса и 97 медицинских.
Более 1,5 млн человек начали учебный год в столичных школах и институтах
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