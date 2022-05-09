Более 500 спасателей обеспечат пожарную безопасность в Москве в День Победы

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Более 500 спасателей обеспечат пожарную безопасность праздничных мероприятий в День Победы в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по столице.

"В целях обеспечения пожарной безопасности гостей и жителей столицы в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в специальных нарядах будет задействовано более 500 человек личного состава и порядка 80 единиц пожарно-спасательной техники", – рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в числе привлеченной техники – пожарный корабль и 4 спасательных катера московского пожарно-спасательного гарнизона.

Для сопровождения граждан по время памятной акции "Бессмертный полк" в Москве планируется задействовать более 200 человек и около 20 единиц техники. Кроме того, 89 сотрудников МЧС и 19 единиц техники обеспечат безопасность салюта в День Победы.

Ранее сообщалось, что в Москве начался сбор участников шествия "Бессмертный полк" начался в 12:00 у станций столичного метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская". В связи с шествием станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. Станция "Библиотека имени Ленина" доступна только для пересадки.