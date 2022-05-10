В МО РФ сообщили о перехвате "Точки-У" и снаряда системы "Смерч" над ДНР

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Российские средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч" над Харцызском Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Еще два снаряда системы "Смерч" были сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунаровск Донецкой народной республики и города Одессы", – рассказал Конашенков.
Также вечером 9 мая у населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области был сбит самолет Су-25. Поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов в районах Николаева и Мирного Николаевской области.
В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы техники.
Ранее российская авиация нанесла удары по 11 местам сосредоточения солдат и техники ВСУ. Были уничтожены две радиолокационные станции в районах Краматорска и Крестища. Помимо этого, российские военные уничтожили над Северодонецком украинский МиГ-29.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВКС России уничтожили украинский корвет в районе Одессы
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