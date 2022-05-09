ВКС России уничтожили 11 районов сосредоточения украинских войск – МО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация нанесла удары по 11 местам сосредоточения солдат и техники ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска", – сказал он.

Также, по его словам, уничтожены две радиолокационные станции в районах Краматорска и Крестища. Помимо этого, российские военные 9 мая уничтожили над Северодонецком украинский МиГ-29, а также три беспилотника. Перехвачена одна ракета "Точка-У" и два снаряда системы залпового огня "Смерч".

Артиллерией нанесены удары по 318 районам сосредоточения украинских вооруженных сил. В результате уничтожены до 400 бойцов нацбатальонов и 48 единиц боевой техники.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске после небольших боестолкновений. Силы РФ и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Нижнее.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

