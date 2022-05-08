В МО РФ сообщили об уничтожении украинского корвета в районе Одессы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Авиация России уничтожила украинский корвет проекта 1241 в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточными ракетами уничтожены командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе Арциза.

Помимо этого, поражены 130 военных объекта, среди которых три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.

"В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", – уточнил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар тактическим комплексом "Точка-У" по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате разрушен дом, где проживала семья с ребенком, повреждены 10 зданий, в том числе дом ветерана труда.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

