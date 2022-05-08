ВСУ нанесли ракетный удар по Голой Пристани в Херсонской области – МО РФ

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар тактическим комплексом "Точка-У" по городу Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате разрушен дом, где проживала семья с ребенком, повреждены 10 зданий, в том числе дом ветерана труда. По данным ведомства, есть пострадавшие среди мирного населения.

"В настоящее время коммунальные службы города приступили к устранению последствий ракетного удара", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее два самолета и три вертолета украинских военных были сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный. Также было поражено 276 целей ВСУ, из них 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 31 пункт управления.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

