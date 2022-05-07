В МО сообщили, что в районе острова Змеиный сбито два самолета ВСУ

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Два самолета и три вертолета украинских военных сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА Bayraktar TB2. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", – отметил он.
Кроме того, ракетными и сухопутными войсками в течение дня было поразилижено 276 целей ВСУ, из них 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 31 пункт управления.
Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 152 самолета, 762 беспилотника и 112 вертолетов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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