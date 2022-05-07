Российские военные с начала спецоперации уничтожили 152 самолета и 762 беспилотника ВСУ

Фото: TACC/Петр Ковалев
С начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 152 самолета, 762 беспилотника и 112 вертолетов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 716 единиц специальной военной автомобильной техники", – отметил он.
По словам генерала, за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия поразили 240 целей ВСУ. В частности, удары были нанесены по 44 пунктам управления 196 опорным пунктам украинских войск и районам средоточия живой силы и военной техники Украины.
Кроме того, ВКС России высокочастотными ракетами поразили пять таких районов, а также склад боеприпасов, которые ВСУ разместили в ДНР.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики", – пояснил Конашенков.
Он добавил, что самолеты и вертолеты России уничтожили на Украине до 280 солдат и офицеров противника.
"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", – пояснил представитель Минобороны.
Кроме того, по словам Конашенкова, в течении ночи российская авиация поразила 18 военных объектов Украины. В их числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, а также три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч" в районе Изюма. Также ВС РФ были уничтожены семь украинских беспилотников. Летательные аппараты сбили над населенными пунктами Харьковской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Склад боеприпасов ВСУ в районе Попасной разбомбили ВС РФ
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