Российские ПВО перехватили два РСЗО "Смерч" в районе Изюма

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч" в районе Изюма. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ВС РФ были уничтожены семь украинских беспилотников. Летательные аппараты сбили над населенными пунктами Харьковской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

"Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе Платоновки Луганской Народной Республики", – добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили 31 район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования был поражен склад боеприпасов в районе Попасном.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

