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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске. Он добавил, что в настоящее время идут бои за этот город.

"Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", - написал Мирошник в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщило о возможных провокациях Украины в Лисичанске. Ожидалось, что националисты могут сфабриковать обстрел российских подразделений для последующего представления мировой общественности.

До этого стало известно, что бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. До этого они задержали сотрудника СБУ под Киевом, который, по предварительным данным, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.