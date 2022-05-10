Два дерева упали в Москве из-за сильного ветра

Дерево упало в одном из столичных дворов в Ховрине. Кадры прислали телезрители. Еще одно такое же заметили на Бауманской. Дерево рухнуло прямо на детскую площадку.

В прогнозах синоптиков были порывы до 20-ти метров в секунду. До вечера в Москве введен "желтый" режим погодной опасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.