В Москве появится жилой район для аллергиков

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На месте Тушинского аэродрома в Москве появится жилой район с пониженным аллергенным индексом – при благоустройстве там используют безопасные для аллергиков растения. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"На северо-западе Москвы начинаются работы по благоустройству территории в 30 гектаров на месте бывшего Тушинского аэродрома. <...> Девелопер ASTERUS в своем проекте ALIA ориентировался на трендовую концепцию озеленения, в которой используются растения с пониженным аллергенным индексом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарная площадь жилого квартала ALIA составляется 65 гектаров, 30 из которых, как отмечено выше, выделены под благоустройство. В числе растений, которые планируется использовать при озеленении, – жимолость, калина, форзиция.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проблема аллергии среди горожан является злободневной, поэтому застройщики все чаще используют в своих проектах гипоаллергенные растения. Так, в Москомархитектуре не исключают, что в ближайшие годы в столице детские сады, общественные пространства и поликлиники будут безопасны для аллергиков.

Ранее врач-аллерголог Надежда Логина рекомендовала людям, страдающим от сезонной аллергии, за две недели до начала цветения проходить курс антигистаминной терапии. Кроме того, помочь с проявлениями недуга способен прием IgE-лекарств.

