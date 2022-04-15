Иммунолог назвал отличия сезонной аллергии от ОРВИ

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Сезонную аллергию можно спутать с ОРВИ, однако есть ряд симптомов, которые позволяют отличить один недуг от другого. О них в беседе с "Газетой.ру" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Так, при аллергии обычно не бывает повышенной температуры, а основной ее симптом – чихание. Кроме того, когда аллергический приступ заканчивается, человек снова чувствует себя хорошо, тогда как при простуде этого не происходит.
"Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде все-таки болезненное состояние мучает и днем, и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель", – отметил специалист.
Еще одно отличие – цвет соплей: при аллергии они прозрачные, а при респираторной инфекции – желтые или зеленые. У пациентов с астмой могут возникать приступы одышки, как при ОРВИ, однако если это аллергия, то других проявлений простуды у человека не будет.
По словам Болибока, обычно пик сезонной аллергии приходится на период с мая по июнь и связан с цветением растений. Тем не менее недомогание могут вызвать и другие виды аллергии, например пищевая, на которую чаще всего жалуются после праздников, или бытовая, вызываемая пылевыми клещами.
Ранее врач-невролог Дарья Демихова рассказала, что облегчить симптомы весенней аллергии без лекарств можно с помощью тщательного соблюдения правил личной гигиены, увлажненного воздуха в помещении и закрытых окон.
"Доктор 24": сезон аллергии
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