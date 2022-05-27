Врач рассказала, с чем можно спутать аллергию на пыльцу

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Симптомы поллиноза, то есть аллергии на цветение, имеют сходство с проявлениями различных заболеваний, например ОРВИ, рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Лада Попова. Об этом сообщает Life.ru.

"Иногда затянувшийся ринит у взрослых и детей может быть связан с кистой, которая воспаляется и дает затяжной ринит, а подозревают, что это поллиноз", – сказала она.

Попова отметила, что если речь идет о детях дошкольного возраста, то причиной насморка и слезотечения может оказаться инородное тело – игрушка или другой посторонний предмет. Поэтому, по словам Поповой, при проявлении данных симптомов следует обратиться к врачу, а не определять диагноз самостоятельно.

Ранее москвичей предупредили об опасности берез и кленов для аллергиков. Наибольшая концентрация этих деревьев наблюдается в столичных районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

