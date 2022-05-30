Врач призвал астматиков не заниматься самолечением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Появление астматических симптомов, таких как удушье и затрудненный выдох, требует незамедлительного проведения медицинского обследования, рассказал врач-пульмонолог Евгений Шмелев во Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что астма представляет собой многообразное заболевание, которое может диагностировать только пульмонолог. По словам Шмелева, специалист проведет аллергологическое исследование, определит, являются ли симптомы проявлениями астмы, и при необходимости назначит лечение.

"Если это астма, надо получить соответствующую терапию, обычно это бывают ингаляционные препараты. Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно и снимать приступы, это может привести к смерти от передозировки, потому что противоастматические лекарства, если неграмотно принимать, могут привести к трагическим последствиям", – сказал врач.

Шмелев подчеркнул, что "самодеятельность" в данной ситуации может привести к печальным последствиям.

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