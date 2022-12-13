Московский НПЗ расширил систему цифрового управления производством

Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ увеличил сеть цифровых двойников производственных установок собственной разработки "Газпром нефти", сообщает пресс-служба предприятия. Модель помогает повысить эффективность технологических процессов.

Генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер рассказал, что цифровой двойник представляет собой математическую модель технологической установки. В ней заложено описание устройства оборудования и химических реакций, данные по потреблению и выработке энергии, а также все возможные параметры сырья и продуктов, процессов и технологий производства. Проект внедрен на пяти технологических объектах МНПЗ.

К 2024 году планируется создать двойники всех установок предприятия. Система контролирует свыше 200 параметров в реальном времени и предлагает оптимальный режим работы. Алгоритмы регулируют температуру, давление, качество продуктов и другие параметры, обеспечивая производственную эффективность, минимизацию потребления ресурсов и высокие экологические стандарты.

Сценарии рабочего процесса создаются без участия человека. Зубер подчеркнул, что эту систему создали и внедрили российские специалисты: разработчики, инженеры и технологи.

Ранее автоматизированную систему мониторинга воздуха Московского НПЗ назвали лучшей в рамках всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология".

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