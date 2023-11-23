Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

В Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Транспорт не только стал ходить чаще, но и теперь подъезжает ближе. Сократилось и время в пути, а также время ожидания. По словам мэра столицы, к запуску наземного метро изменения произошли на маршрутах у четырех станций МЦД-3 и семи – МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.