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23 ноября, 12:15

Транспорт

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

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В Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Транспорт не только стал ходить чаще, но и теперь подъезжает ближе. Сократилось и время в пути, а также время ожидания. По словам мэра столицы, к запуску наземного метро изменения произошли на маршрутах у четырех станций МЦД-3 и семи – МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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