Капремонт трех домов архитектора Ловейко завершился в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Капитальный ремонт зданий, которые были построены по проектам архитектора Иосифа Ловейко, завершился в столице. Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Как передает портал мэра и столичного правительства, одно из отремонтированных зданий – дом Инжкоопстроя в стиле советского неоклассицизма. Он расположен на Котельнической набережной, дом 25, корпус 2. Перед началом работ специалисты очистили и отмыли поверхности от грязи, потом восстановили штукатурку и нанесли антигрибковую защиту. Во время ремонта балконов восстановили около 200 балясин, лепные элементы, а также плитку на балконных галереях. В конце работ фасад покрасили в исторический цвет.

Второй отремонтированный дом, построенный в стиле советского неоклассицизма, расположен на Краснопресненской набережной, дом 2/1. Там также сначала рабочие очистили поверхности от грязи и восстановили штукатурку, затем они отремонтировали кирпичную кладку, обработали места намокания специальными составами, а потом нанесли новый слой краски. Также они восстановили балконы, входные группы, элементы архитектурного декора и обновили внутренние коммуникации.

Третье здание в стиле советского неоклассицизма находится по адресу проспект Мира, дом 122. Специалисты очистили внешние стены, восстановили швы и локальные разрушения кирпичной кладки. Также они покрасили фасад, установили новые окна, восстановили цоколь и балконы, заменили коммуникации и входные двери.

Ранее сообщалось, что началась реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. Здание расположено в Кривоарбатском переулке.

Сейчас рабочие там устанавливают леса, после этого они приступят к восстановительным работам. Они приведут в порядок фасады здания и его интерьеры.

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