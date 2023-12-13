13 декабря, 10:00Город
"Мой район. Обратная связь": дом на Мичуринском проспекте отремонтировали в Москве
На западе Москвы завершился капремонт многоквартирного дома. Здание находится на Мичуринском проспекте. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1972 году.
Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и ряд инженерных систем. Также была обновлена керамогранитная плитка цоколя, восстановлены балконы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь