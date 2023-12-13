Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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Новости

13 декабря, 10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Мичуринском проспекте отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на Мичуринском проспекте отремонтировали в Москве

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На западе Москвы завершился капремонт многоквартирного дома. Здание находится на Мичуринском проспекте. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1972 году.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и ряд инженерных систем. Также была обновлена керамогранитная плитка цоколя, восстановлены балконы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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