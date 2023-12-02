Москвичей попросили не подкармливать животных рядом с Лосиным островом

У москвичей появилась новая забава: они подкармливают кабанчиков рядом с Лосиным островом и снимают милые видео. В самом нацпарке такие развлечения не оценили. Специалисты предупреждают, что кормить животных нельзя. Это притупляет инстинкты охотника, звери становятся зависимы от человека и не смогут выжить в дикой природе. А неправильный рацион вызывает проблемы со здоровьем. К тому же, в Лосином острове работают подкормочные площадки. Там звери получают полезную для них зерновую смесь.

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