"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома 1971 года завершили в столице

В Можайском районе завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, 6. Дом был возведен в 1971 году.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках.

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