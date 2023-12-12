12 декабря, 08:30Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома 1971 года завершили в столице
В Можайском районе завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, 6. Дом был возведен в 1971 году.
Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь