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27 ноября, 10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"

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На западе Москвы благоустроили территорию возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности.

Работы проходили в два этапа. Мастера обновили участки Очаковского шоссе, а также Матвеевской и Озерной улиц. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой в районе проспекта Генерала Дорохова.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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