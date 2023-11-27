27 ноября, 10:30Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"
На западе Москвы благоустроили территорию возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности.
Работы проходили в два этапа. Мастера обновили участки Очаковского шоссе, а также Матвеевской и Озерной улиц. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой в районе проспекта Генерала Дорохова.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь