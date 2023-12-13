"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома 1969 года завершился в Ивановском

В районе Ивановское завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома, который находится по адресу улица Молостовых, дом 13, корпус 3.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада, который облицован мелкоразмерной плиткой. Для этого применили передовую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Кроме того, по этому адресу обновили цоколь, отремонтировали балконы и заменили входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".