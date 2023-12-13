Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 07:25

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома 1969 года завершился в Ивановском

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома 1969 года завершился в Ивановском

Новости часа: семь бесплатных катков работают в московских парках

Бесплатные катки открыты в московских парках

Около 5 тыс детей с диабетом получили сенсоры и датчики для измерения глюкозы в крови

Главную новогоднюю елку России привезут в Москву 13 декабря

Тематический день телеканала "Живая Планета" прошел в Москве

Новости часа: около 140 тыс человек посетили катки в московских парках с 24 ноября

"Актуальный репортаж": специалисты рассказали об архитектурных особенностях дома авиаторов

Москвичам рассказали, где в городе можно бесплатно покататься на коньках

Мэр Москвы: с 24 ноября катки в столичных парках посетило около 140 тыс человек

В районе Ивановское завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома, который находится по адресу улица Молостовых, дом 13, корпус 3.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада, который облицован мелкоразмерной плиткой. Для этого применили передовую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Кроме того, по этому адресу обновили цоколь, отремонтировали балконы и заменили входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика