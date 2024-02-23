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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что праздник 23 февраля объединяет всех волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Премьер-министр поздравил всех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России, а также заботится о процветании и благополучии страны.

"Желаю дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким", – говорится в поздравлении Мишустина.

Ранее с Днем защитника Отечества поздравил Сергей Собянин. В своем поздравлении он поблагодарил российских военнослужащих за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне.

До этого президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства заявил, что сегодня участники специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.